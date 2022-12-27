Петиция зарегистрирована 26 декабря, на ее подписание есть еще 58 дней.

Из-за отсутствия света и иногда связи жители Киева просят оповещать их о воздушной тревоге с помощью смс. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

"Сейчас, в условиях отсутствия света, связи и интернета, люди вообще не знают о воздушной тревоге и рискуют собственной жизнью. Есть районы, в которых вообще отсутствуют системы оповещения граждан (громкоговорители), также отсутствуют полицейские патрули для оповещения", — говорится в тексте петиции.

Автор документа Елизавета Царюк предлагает установить в каждом районе Киева системы оповещения, которые не будут зависеть от электроэнергии, а также разработать систему смс-оповещений, как это было в случае с предупреждениями ГСЧС.

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Оповещение ГСЧС

23 сентября было завершено тестирование новой системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях Cell Broadcast с помощью мобильных телефонов.

Сообщение о чрезвычайной ситуации доставляются на телефоны мгновенно даже при условии плохой связи.

Известно, что система оповещения от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, кроме воздушных тревог, будет сообщать об опасности природного, экологического и техногенного характера.

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