ГСЧС тестирует систему экстренного оповещения населения с помощью технологии Cell broadcast.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с мобильными операторами "Киевстар", Vodafone, lifecell тестируют систему экстренных оповещений населения с использованием технологии Cell broadcast.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Telegram-канале.

"ГСЧС совместно с мобильными операторами "Киевстар", Vodafone, lifecell продолжает развертывание системы оповещения с использованием технологии Cell broadcast. Сейчас проводится тестирование экстренного оповещения населения с помощью технологии Cell broadcast", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое оповещение будет использоваться для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных событий и последовательности действий в этих ситуациях.

В Госспецсвязи отметили, что в течение периода тестирований на экране телефона абонентов мобильных операторов "Киевстар", Vodafone, lifecell могут появляться сообщения над всеми программами или заблокированным экраном, которое будет сопровождаться громким сигналом.

"Об окончании тестового периода и запуске системы абонентов будет дополнительно сообщено", - добавили в сообщении.

Справка УНИАН. Cell Broadcast - функция сети GSM, позволяющая мобильному оператору передавать различную информацию, которая может быть показана на дисплее мобильного телефона.