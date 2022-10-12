В ГСЧС призвали граждан включить функцию получения сообщений, потому что сейчас это крайне важно.

Система оповещения от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, кроме воздушных тревог, будет сообщать об опасности природного, экологического и техногенного характера.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона.

"Система оповещения будет работать не только во время воздушных тревог, но и во время опасностей природного, экологического и техногенного характера. Она важна и показывает свою эффективность в странах Запада", - сказал он.

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Хорунжий призвал граждан включить функцию получения сообщений, потому что сейчас это крайне важно.

Также система будет давать краткие советы относительно того, как себя вести во время той или иной опасности.

Оповещение ГСЧС

Как сообщал УНИАН, 23 сентября было завершено тестирование новой системы информирования населения чрезвычайные ситуации Cell Broadcast с помощью мобильных телефонов. В дальнейшем система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для отправки украинцам сигналов об угрозах.

ГСЧС планирует обеспечить оповещение не менее 90% граждан.

Сообщение о чрезвычайной ситуации доставляются на телефоны мгновенно даже при условии плохой связи.

В 2021 году внедрение этой системы в Украине оценили в несколько миллионов долларов и почти год времени на все работы. Благодаря партнерам ГСЧС проект реализован бесплатно.

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