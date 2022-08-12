Тела забирают с Донецкого направления, а также с Луганского и Харьковского.

Украина вернула 522 погибших защитников, которые были в списках пропавших без вести.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко в эфире информационного телемарафона.

"522 тела нам удалось забрать. Мы забираем их с разных направлений. Не только с Донецкого направления, мы также забираем с Луганского, Харьковского направления", - сказал Котенко.

Он также подчеркнул, что Украина работает над этим вопросом и вернет каждое тело украинского защитника.

Напомним, до моргов Киевской области в период с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе с территории металлургического комбината "Азовсталь". Большинство тел неидентифицировано, поэтому полиция просит людей сообщать данные тех, кого они сейчас разыскивают.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине удалось уменьшить втрое боевые потери по сравнению с началом июня, когда они составляли 100-200 военных в сутки.

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