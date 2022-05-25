В СИЗО волонтеру встретились разные люди, которых оккупанты забрали среди мирного населения. Некоторые из них подвергались жестким пыткам, свидетелями которых стал мужчина.

Бизнесмен Михаил Пурышев из Мариуполя после начала полномасштабного вторжения РФ превратился в волонтера. Его красный бус, который вывозил людей из оккупированного Мариуполя, знают многие пользователи соцсетей. Рискуя собственной жизнью и свободой, он спас не один десяток людей.

Волонтеру шесть раз удалось заехать и уехать из города: это стоило Михаилу не только обстрелов машины, но и пребывания в местном СИЗО оккупантов, где он провел несколько дней.

В студии "Сниданка с 1+1" Пурышев рассказал, что происходит в Мариуполе и как там сейчас выживают местные.

По словам волонтера, сейчас город ему напоминает пепел сгоревшего костра. Много людей остается в городе, они живут в подвалах и из-за обстрелов боятся из них выйти.

На вопрос, как им удается там выживать, Михаил ответил: "Я думаю, по милости Божьей. Многие старики просто умирают в подвалах из-за больного сердца, как и некоторые инсулинозависимые. Его нет, в первой поездке мне удалось привести его немножко. Но этого мало".

На пути в Мариуполь волонтеру приходилось проезжать около 20 вражеских блокпостов. Пурышев признается, что некоторым из них они даже давали название, например "жадные" - там оккупанты все время пытались что-то забрать из вещей эвакуированных.

"На одном из блокпостов осматривали людей, татуировки, раздевали, а потом начали перебирать личные вещи. Достает наушники и спрашивает: "Ну тебе же они не нужны?"а что ответить человеку с оружием? Разглядывает вещи, там у женщин были и прокладки, думаю, сейчас еще и их заберет. Самое главное было, чтобы никого из эвакуированных не посадили, чтобы никого не забрали", - рассказал волонтер.

Пурышев со своей стороны делал все возможное для безопасности людей: просил выключать телефоны, удалять все видео с украинской символикой, чтобы всех прошли через блокпосты живыми.

Во время седьмой поездки волонтера забрали в местное СИЗО, именно тогда Михаил ехал к "Азовстали" на эвакуацию детей и женщин, однако его арестовали на двое суток. Говорит: забрали прямо с блокпоста, у волонтера не было документов и авто, а среди персональных документов – только заграничный паспорт, а также телефон, где полностью была информация о его деятельности. Он предупредил всю колонну, что, вероятнее всего, его сейчас заберут, но они должны двигаться дальше, ведь среди машин было много тех, кто ехал в Мариуполь забирать своих родных.

В СИЗО волонтеру встретились разные люди, которых оккупанты забрали среди мирного населения. Некоторые из них подвергались жестким пыткам, свидетелями которых стал и Михаил.

"После одного из допросов к нам в камеру затащили парня, положили на пол. Он был весь синий, его кожа пахла гарью, вот как бьют электрошоками. Он терял сознание, это было ужасно. И мы все, кто сидел в камере, сплотились вокруг него. Кто-то нашел обезболивающую ампулу, я ему куртку постелил, и мы были все вместе. Я понял, что даже в такие сложные времена нам удалось объединиться", - поделился волонтер.

По словам Михаила, это не самые страшные вещи, которые происходят в подобных самоорганизованных оккупантами СИЗО, тех, кого отвозят в оккупированный Донецк, ждут еще больше пытки. Кроме того, во время задержания ему пришлось встретить тех украинцев, которые переобулись после полномасштабного вторжения. Среди них Михаил узнал одного из постоянных посетителей своего заведения в Мариуполе.

"Эти люди готовы на все, чтобы выслужиться и показать результат. Им не важно, имеешь ты отношение к "Азову" или ВСУ. Они сделают все, чтобы ты признался во всем, что им нужно. Их задача продемонстрировать "новым хозяевам", как они готовы прислуживать", - поделился Пурышев.

Волонтер пытался поговорить с оккупантами по прямой трансляции с "Азовстали" на мировых телеканалах, чтобы в течение суток не было обстрелов и люди смогли покинуть завод, однако оккупанты отказали.

В Мариуполе Драмтеатр волонтеры считали одним из самых безопасных мест, поскольку там были все условия для пребывания людей. По словам Пурышева, Драмтеатр - единственное место, откуда он не забирал людей. В комнатах там проживало исключительно мирно население, женщины с маленькими детьми и беременные. Волонтер говорит, что там погибло более 300 людей, поскольку в Драмтеатре люди ночевали на каждом этаже и спали даже в коридорах.

Сейчас к волонтеру попадают тысячи заявок об эвакуации из Мариуполя, однако Пурышев не знает, отправится ли туда снова, ведь россияне угрожали ему и говорили, что не выпустят с оккупированной территории.

По победных планов, волонтер вместе с неравнодушными мариупольцами уже создал проект восстановления города. Сейчас это довольно амбициозные планы, однако вера в их реализацию является незыблемой, как и в победу Украины.

Напомним, ранее один из российских "волонтеров" рассказал, что жителям Мариуполя выдают ужасные пайки. Так называемый "волонтер" описывал жизнь людей в Мариуполе и отметил, что в городе очень выросли цены на продукты, а гуманитарная ситуация остается сложной. По мнению мужчины, даже через два месяца проблема с едой не решится.

"Очень много стариков, которые, даже если каким-то образом доползли, оформили эту пенсию в 7 тысяч рублей... Но поверьте, там сейчас цены ого-го какие и ситуация гуманитарная довольно-таки еще остается сложной", - признался мужчина.

Мариуполь сегодня: что известно

Мариуполь оказался под усиленным огнем российских захватчиков с первых дней полномасштабного вторжения.

По официальным данным Украины, российские войска убили десятки тысяч мариупольцев. Установить окончательное количество жертв вооруженной агрессии РФ невозможно, поскольку оккупанты самостоятельно разбирают завалы разбомбленных ими зданий, уничтожая преступления совершенных зверств.

Граждан, которые хотят покинуть разрушенный город, россияне отправляют в "фильтрационные" лагеря, после чего украинцев депортируют в депрессивные регионы России.

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