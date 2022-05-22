Один из российских "волонтеров" рассказал, что жителям Мариуполя выдают ужасные пайки.

В Мариуполе оккупанты создают видимость гуманитарной помощи жителям. Вместо пайков с нормальными консервами они выдают людям настолько отвратительную еду, что от нее отказываются даже коты.

Об этом свидетельствует аудиозапись с рассказом от российского "волонтера", которую на своей странице в Telegram опубликовал советник мера Мариуполя Петр Андрющенко.

Так называемый "волонтер" описывал ситуацию в Мариуполе и отметил, что в городе очень выросли цены на продукты, а гуманитарная ситуация остается сложной. По мнению мужчины, даже через два месяца проблема с едой не решится.

"Очень много стариков, которые, даже если каким то образом доползли, оформили эту пенсию в 7 тысяч рублей... Но поверьте, там сейчас цены ого-го какие и ситуация гуманитарная довольно-таки ещё остаётся сложная", - признался мужчина.

Кроме того, оккупанты выдают мариупольцам настолько плохую гуманитарку, что консервы из таких пайков не едят даже коты. Россия пытается создать "картинку" для пропаганды, выдавая людям пайки.

"А то, что дается, там пайки от "Единой России", ещё там некоторые... Их есть невозможно... Все люди говорят, что там просто настолько отвратительные консервы, что даже коты их не едят. То есть открываешь, а там какая-то жижа вонючая и так далее и тому подобное, таких моментов ещё очень много", - рассказал "волонтер".

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты продолжают вывозить мариупольцев в фильтрационные лагеря и депортировать их в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: