В частности, из фильтрационного лагеря в Никольском были депортированы в РФ 70 человек, а из Безымянного - 175.

Российские захватчики продолжают вывозить жителей Мариуполя в фильтрационные лагеря, а оттуда - депортировать в Российскую Федерацию.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера из Мариуполя в фильтрационный лагерь в Безымянное депортировали 313 человек, в том числе 55 детей", - написал он.

При этом, из фильтрационного пункта в селе Никольское депортировали в Россию 70 мариупольцев, в том числе 12 детей, а из фильтрационного пункта в Безымянном депортировали в РФ 175 человек, в том числе 17 детей.

"Депортация набирает обороты. Фиксируем прямую депортацию из Никольского в Россию, чего раньше не происходило. Считаем, что это связано с фактическим закрытием пути для эвакуации в сторону Запорожья", - добавил Андрющенко.

Депортация мариупольцев: что известно

Мариуполь оказался под усиленным огнем российских захватчиков с первых дней полномасштабного вторжения.

По официальным данным Украины, российские войска убили десятки тысяч мариупольцев. Установить окончательное количество жертв вооруженной агрессии РФ невозможно, поскольку оккупанты самостоятельно разбирают завалы разбомбленных ими зданий, уничтожая улики совершенных зверств.

Граждан, которые хотят покинуть разрушенный город, россияне отправляют в "фильтрационные" лагеря, после чего украинцев депортируют в депрессивные регионы России.