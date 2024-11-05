Кроме того, Роман Истомин заявил, что многие дети депутатов сейчас участвуют в боевых действиях.

Многие люди в Украине не хотят замечать войну и считают, что она "где-то там". Об этом в интервью "Зміст" заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

"Вооруженные Силы Украины - они крепкие, "мы верим в ВСУ". И они таким образом дистанцируются от ВСУ. То есть ВСУ - они крепкие, они все выдержат, они нас защитят, а мы здесь пока побудем. И в их жизни только ТЦК - это те люди, которые говорят, что война продолжается. Нужно комплектование - то ВСУ, которое крепкое, надежное, его надо пополнить. Людям такое не нравится, когда им говорят, что они также должны быть в ВСУ. Мужчинам это неприятно, когда им говорят, что ВСУ крепкие, ты в них веришь, ты молодец, возможно донатишь даже, но ты нам нужен. Этого, что ты делаешь, этого очень мало", - сказал Истомин.

Он также добавил, что в Украине может исчезнуть призывная мобилизация. Но только при условии, если количество контрактников будет закрывать все потребности Сил обороны Украины.

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"Как только добровольно на контракт начнет идти больше людей, чем нужно Силам обороны или хотя бы достаточно - призывную мобилизацию, возможно формально и будет объявлено продолжение, но если Силы обороны будут комплектоваться исключительно за счет добровольно по контракту - призывной мобилизации не будет", - добавил Истомин.

Он также сказал, что в Украине мобилизуют различные слои населения. Поэтому тезисы о том, что дети депутатов якобы не воюют - это не правда.

"У нас много таких людей, которые мобилизуются или идут по контракту сейчас, о которых мы очень мало знаем. Это и медийные деятели, всевозможные общественные объединения. Говорят, депутаты не воюют, сыновья депутатов... Воюют! Воюют и довольно таки много и достаточно хорошо", - пояснил Истомин.

Мобилизация в Украине: что надо знать

Ранее народный депутат Соломия Бобровская заявила, что Украина не сможет выполнить мобилизационный план на 2024 год. Она отметила, что летом Украина вышла на выполнение плана по мобилизации, однако с августа ситуация ухудшилась.

О проблемах с мобилизацией, которые начались осенью, сообщил и народный депутат Руслан Горбенко. Он отметил, что в случае, если война будет продолжаться еще 2-3 года, то Украине нужно мобилизовать по 150 тысяч человек в год.

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