Журналисты WT считают, что в Белом доме не случайно объявили о новом пакете помощи после объявления плана победы.

План победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, разочарует тех, кто ожидал толчка к миру, а именно переговоров с РФ, пишет The Washington Times.

В издании напомнили о разговоре президента США Джо Байдена с украинским лидером и отметили, что в Белом доме после этого почти никак не прокомментировали позицию относительно плана победы Украины.

"Президент Зеленский проинформировал президента Байдена о своем плане достижения победы над Россией, и оба лидера поручили своим командам провести дальнейшие консультации относительно следующих шагов", - отметили в заявлении.

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В Госдепе США также не предоставили детального отклика.

"Мы продолжаем взаимодействовать с правительством Украины по этому плану", - заявил представитель Мэтью Миллер.

В WT считают, что администрация Байдена не случайно объявила о новом пакете военной помощи на сумму 425 млн долларов сразу после того, как Зеленский представил свой план победы.

"Действительно, план победы господина Зеленского зависит от значительного притока дополнительной военной помощи от США и других стран НАТО. Предложение даже призывает к "помощи со стороны наших партнеров в комплектовании наших резервных бригад для Вооруженных сил Украины" - шаг, который, как представляется, углубит прямое привлечение других западных государств к будущей безопасности Украины", - добавили в издании.

План победы Украины - последние новости

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский полетел с визитом в Брюссель, чтобы представить план победы. Известно, что там состоится специальное заседание Европейского совета на уровне лидеров, на которое пригласили и нашу страну.

В то же время Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что план победы Украины повлияет на весь мир и международные организации. По его словам, его нужно воплощать с того момента, когда он был озвучен.

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