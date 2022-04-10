За этот же период поженились почти 1,5 тысячи пар.

В столице с начала полномасштабного вторжение России родилось почти 1 тыс. 190 детей.

Об этом в своем Telegram сообщает КГГА.

"За 45 дней полномасштабного вторжения агрессора в столице поженились 1 тыс. 439 пар. За этот период в Киеве родилось 1 тыс. 189 малышей... 629 мальчиков и 560 девочек. Среди новорожденных - 29 двоен", - говорится в сообщении.

Вместе с тем по состоянию на 10 апреля оккупанты убили уже 177 детей в Украине. Как сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора, более 336 детей получили ранения. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 108, Киевской - 93, Харьковской - 76, Черниговской - 51, Николаевской - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.

В частности, во время фиксации военных преступлений, совершенных в населенных пунктах Черниговской области, которые были освобождены от оккупантов установлено, что 4 марта в селе в Нежинском районе Черниговской области 14-летний подросток с братом шли в магазин и увидели, как оккупанты его грабят. Ребята начали убегать и были расстреляны в спину военнослужащими РФ из автоматического оружия. 14-летний парень погиб на месте, а его брат был ранен.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений, 87 из них разрушены полностью.

Напомним, во Львове три месяца выхаживали двух новорожденных, которые появились на свет с весом 950 г и 1100 г.

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