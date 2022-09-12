Ориентировочно 300 тыс. человек в Донецкой области, 500 тыс. в Хенсонской, 350 тыс. в Запорожской области.

На временно оккупированных территориях Украине еще остаются около 1 млн 200 тыс. человек.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, есть ли данные, сколько людей хотят эвакуироваться и сколько еще остается на временно оккупированных территориях страны.

"По крайней мере мне известно о том, что около 300 тыс. сейчас находится в Донецкой области. Мы говорим о том, что около 500 тыс. находится на Херсонщине. Мы понимаем, что около 350 тысяч - это Запорожская область, приблизительное количество. Мы понимаем, что сейчас часть Харьковской области освобождена, то есть большинство людей уже смогут, так сказать, эвакуироваться самостоятельно или дождаться наших эвакуационных автобусов, транспортных средств. А значит, это около 1 млн – 1 млн 200 тыс. как мы оцениваем осталось на ВОТ",- сказала Верещук.

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Она отметила опасность, которая ожидает уже эвакуированных с временно оккупированных территорий страны людей при возвращении домой сейчас.

"Опасность в том, что люди станут живым щитом, оккупанты обязательно используют людей в своих никчемных целях. Они (оккупанты - УНИАН) заставляют детей идти офлайн в школу, они заставляют садиться их за парты. При этом возле школ располагают свою технику и живую силу. Я очень хочу, чтобы это услышали люди, которые сейчас решают для себя, возвращаться ли на временно оккупированную территорию, и взвесили именно этот аргумент безопасности", - подчеркнула Верещук.

Она призвала людей дождаться весны и вернуться домой уже после деоккупации территории.

"Кроме того, мы говорим о зимнем периоде - там (на ВОТ – УНИАН) очень тяжело с водо-, газо- и всеми видами снабжения. Там нет нашей власти, которая бы помогла людям выжить, там есть лишь власть оккупанта и врага - временная власть, мы видим как наши войска молниеносно освобождают населенные пункты. И я очень прошу - подождать, пережить эту зиму здесь, и уже на весну будем возвращаться в деокупированные регионы и вместе отстраивать нашу страну", - подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верещук призвала украинцев, которые уже эвакуировались с ВОТ Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, не верить оккупантам, которые распространяют просьбу скорее возвращаться домой и конечным сроком отмечают 1 октября. Она отметила, что враг готовится к так называемым "референдумам" и пытается создать видимость большой "явки" народа.

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