Враг готовится к так называемым референдумам и пытается создать видимость большой "явки" народа.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает украинцев, которые уже эвакуировались с ТОТ Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей не верить оккупантам, которые распространяют просьбы скорее возвращаться домой и конечным сроком называют 1 октября.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Не верьте призывам и угрозам оккупантов. Это ловушка. Их задача – любым способом заставить вернуться, им нужны "картинки" для их фарса. Дождитесь деоккупации - это уже недолго. Не подвергайте опасности себя и родных!" – призвала украинцев Верещук.

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Враг готовится к так называемым референдумам и пытается создать видимость большой "явки" народа.

Людей запугивают, шантажируют тем, что конфискуют их имущество и недвижимость, которые остались на временно оккупированных территориях.

Стоит помнить, что это провокация. Вместе с тем возвращение на ТОТ - это опасность для жизни и большой риск уже не уехать оттуда.

Как сообщал УНИАН, россияне угрожают "национализировать" жилье украинцев, если они до 1 октября не вернутся в оккупированные населенные пункты.

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