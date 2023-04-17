Дмитрий Лубинец подробно разобрал самые скандальные ролики из соцсетей.

Уполномоченный Верховной Радой по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заверил, что информацию о возможном нарушении Женевской конвенции об обращении с военнопленными со стороны Вооруженных Сил Украины передают в Офис генерального прокурора. Он подчеркнул, что есть прямой запрет вести боевые действия под видом сдачи в плен.

Омбудсмен детально разобрал обнародованное в соцсетях видео, на котором якобы украинский военный убивает пленных оккупантов. Он заверил, что по этому случаю провели проверку и выяснили, что видео постановочное.

"Другой факт - видео, когда российские военные якобы сдавались в плен, там было 12 человек, десять из них уже лежали на земле. Потом видео прерывается на моменте, когда начинается стрельба. После этого россияне опубликовали видео, где лежат убитые их военные. Мы отдельно делали анализ, было установлено, что это были украинские военнослужащие. Наши эксперты с международными коллегами установили, что это видео демонстрирует военное преступление, которое совершили россияне. Почему? Там было 12 человек, десять сделали вид, что сдаются в плен, двое оставались с оружием и пытались таким образом убить наших военных", - объяснил Лубинец в интервью изданию "Украинская правда".

Видео дня

При этом он указал, что в Женевской конвенции прямо прописан запрет на ведение боевых действий под видом сдачи в плен. По его словам, подобные случаи со стороны россиян уже фиксировались во время войны с Финляндией.

Нарушение Женевской конвенции - скандальный отчет ООН

Наблюдатели в своем отчете указали, что российские военные по меньшей мере 15 раз казнили украинских военнопленных, а также использовали их как "живой щит". При этом зафиксированы два случая гибели раненых бойцов ВСУ из-за отсутствия медицинской помощи, а также подтверждены пытки.

Также в тексте указано, что якобы есть подтверждение казни 25 российских военнопленных, в частности в марте 2022 года в Луганской области.

В свою очередь украинский омбудсмен выразил удивление, что представители ООН на личных встречах ни разу не говорили о вероятных нарушениях прав российских пленных в Украине. Он подчеркнул, что Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций.

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