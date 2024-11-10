По словам историка, сейчас Украина с точки зрения внешнего фактора находится в лучшем положении, чем это было 100 лет назад.

Если говорить о внутреннем факторе, то сейчас сравнивать состояние украинского общества с периодом Освободительной борьбы невозможно, ведь даже та часть людей, которая является русскокультурной, идентифицирует себя с Украиной. Такое мнение высказал историк и журналист Игорь Гирич в интервью "Украинской правде".

"Вопрос только в том, смогут ли украинцы остановить россиян оружием. Проблема российской оккупации сегодня - отсутствие любого другого пути. Или Украина победит и себя утвердит, или будет только так, как говорит оккупант. Он говорит, что мы "один народ", значит, надо будет признавать, что мы - один народ. Он скажет, что украинского нет - значит, нет", - отметил он.

Однако, по словам историка, если говорить о внешнем факторе, то ситуация здесь лучше, ведь украинцы могут надеяться на поддержку тех государств, на которые невозможно было надеяться 100 лет назад.

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"Но, опять-таки, мы не имеем права проиграть. Почему россияне не зачистили всю Украину после поражения Украинской революции 1917-1921 годов? Потому что было соглашение между левыми силами. Украинская партия социалистов-революционеров пошла на сотрудничество с большевиками, которые дали им сферу культуры. И фактически десять лет эта УПСР руководила процессами украинизации. А зачистка началась после 1929 г. Сейчас россияне не оставят нам шанса в случае тотальной оккупации. Это, я думаю, будет вариант Пол Пота, когда, кажется, четыре миллиона кампучийцев были ликвидированы. Всем сбежать из Украины не удастся", - подчеркнул Гирич.

Журналист добавил, что российских оккупантов нужно на некоторое время остановить и готовиться.

"Я не могу простить элите то, что она с 1991 года не объясняла, кто является единственным, настоящим ментальным врагом Украины. Народу надо говорить то, как оно есть. Чтобы потом не было растерянности: "Как это так?! Мы же братья?! Мы не готовы отвечать на смерть смертью смертью врагу"", - подчеркнул историк.

Другие прогнозы историков

Ранее историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак заявил, что новый президент США Дональд Трамп может не закончить войну до конца своего срока, однако это может быть не только конфликт в Украине. По его словам, нет "даже близкой перспективы" завершения войны в секторе Газа, а в 2027 году может начаться война Китая с Тайванем.

В свою очередь историк и военнослужащий Владимир Бирчак рассказал, что будет с Украиной в случае победы России. Он отметил, что гражданам Украины могут угрожать расстрелы, аресты и отправка в концлагеря.

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