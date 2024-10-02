Украинцы наконец имеют сильную, полноценную, действительно мотивированную и хорошо вооруженную армию, подчеркнул эксперт.

Есть тревожный прогноз насчет того, что будет, если Россия победит в войне в Украине - украинцам могут угрожать расстрелы, аресты и отправка в концлагеря.

Таким прогнозом поделился историк и журналист, военнослужащий 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" тернополянин Владимир Бирчак в интервью "Новинарне". По его мнению, украинское общество, кажется, не до конца осознает, насколько высоки ставки во время противостояния с россиянами:

"Потому что это война за наше существование как таковое. И если мы проиграем, то как историк я абсолютно уверенно заявляю: большая часть украинцев снова будет расстреляна, другая - арестована, осуждена и отправлена в концлагеря".

Эксперт спрогнозировал, что украинцы, которые станут коллаборантами, могут быть ассимилированы. "И неизвестно, выпадет ли еще нам возможность восстановиться и снова бороться за украинскую независимость. Поэтому вопрос стоит так: будем существовать или нет", - добавил собеседник.

По его словам, сейчас Украина имеет шанс на победу, поскольку граждане находятся в гораздо более выигрышной ситуации, чем их предки, которые участвовали в освободительной борьбе.

"Потому что наконец имеем сильную, полноценную, действительно мотивированную и хорошо вооруженную армию. Есть собственно государство, которое имеет территориальную целостность, административный аппарат. Имеем, что очень важно, поддержку союзников, поддержку западного мира, чего та же УНР не имела", - объяснил воин-эксперт.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Киев разработал план победы над Россией, и президент Украины Владимир Зеленский уже презентовал документ политическим лидерам США. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что абрисы победы Украины в плане достаточно простые - это масштабные социальные протесты в России.

В конце сентября издание El Pais писало, что полномасштабная война против россиян на украинской земле зашла в тупик на поле боя и "достигла точки зрелости, которая является самой опасной".

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