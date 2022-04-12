Женщины за раз пекли максимальное по 80 буханок.

Жительницы Ирпеня Таня и Леся под обстрелами пекли хлеб при свете фонариков, чтобы накормить тех, кто невольно стал заложником российских военных. Женщины работали до тех пор, пока были ингредиенты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщины до войны работали в супермаркете и не бросили магазин и людей даже после полномасштабного наступления, несмотря на страшные обстрелы, чтобы у людей была хоть какая-то еда.

Они придумали пароль и каждый день его меняли, чтобы обезопасится от российских оккупантов. Администратор Таня и пекарь Леся больше месяца вместе с еще несколькими коллегами под перекрестным огнем пекли хлеб.

Уехать из города она не могли, потому что понимали – от них зависят жизни. Женщины раздавали продукты голодным жителям Ирпеня, а хлеб пекли при свете фонариков, чтобы не привлекать внимание оккупантов. За раз пекли максимальное количество буханок – 80. В этом же магазины женщины и жили.

Они работали каждый день, пока не закончилась мука и топливо в генераторе. На помощь к ним пришли украинские военные. Сначала продукты на позиции военных доставлял волонтер Владимир, а военные уже пытались их доставить девушкам. Украинские бойцы под обстрелами пешком шли примерно четыре километра, чтобы принести женщинам топливо и продукты, которые перерабатывались и раздавались людям.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал, что под Киевом находится большое скопление российской техники, но, по его словам, в некоторых подразделениях осталось до 30% личного состава.

28 марта Ирпень освободили от российских оккупантов, после чего в городе провели зачистку.

Мэр города Александр Маркушин рассказал, что российские военные зверствовали в Ирпене - уничтожали все на своем пути, расстреливали жителей, издевались над женщинами, детьми и даже трупами.

С 6:00 12 апреля до 9:00 пятницы, 15 апреля, в Киевской области ввели комендантский час.

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