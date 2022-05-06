По данным командования, россияне прикрывают планы нанести удар, обвиняя ВСУ в размещении командных пунктов в соцобъектах.

Оккупанты распространяют фейки о размещении командного пункта ВСУ в Одесской областной больнице.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Вячеслав Назаров.

Он отмечает, что оккупанты цинично прикрывают свои планы нанести удар по нашей инфраструктуре, обвиняя Вооруженные силы Украины в размещении своих командных пунктов в больницах, роддомах, школах и других социальных объектах.

"Таким образом, министерство обороны рашистів на своем официальном ресурсе обвинило украинскую власть в размещении командного пункта ВСУ в Одесской областной больнице, а во дворе больная фантазия орков нарисовала бронетехнику, артиллерию и системы залпового огня", - сообщил Назаров.

Также в непризнанном Приднестровье, граничащем с Одесской областью, оккупанты распространили информацию о якобы выстрелах, которые были слышны со стороны Украины.

"Враг продолжает искать способы спровоцировать вооруженные столкновения в проблемной зоне", - отметил Назаров.

Кроме того, по его словам, на временно оккупированной территории Херсонской и Николаевской областей оккупанты продолжают кампанию для реализации власти коллаборантов. Там разворовываются запасы и резервы сельскохозяйственных предприятий. Одновременно захватчики обвиняют украинские власти в создании гуманитарной катастрофы, а сами имитируют гуманное отношение, демонстративно раздавая наборы продуктов и лекарства местному населению.

Как ранее сообщал УНИАН, военные РФ уже использовали похожую методику обмана и запугивания. Так, утром 8 апреля войска РФ нанесли удар ракетой "Точка-У" с надписью "За детей" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились около 4 тысяч гражданских. Преимущественно женщины, дети и пожилые люди ждали эвакуационный поезд. В результате удара погибли 59 человек.

Российские пропагандисты тем временем смонтировали ролик с титрами в стиле BBC, который якобы доказывал, что Украина сама осуществила удар по железнодорожному вокзалу. Однако британская телевещательная компания опровергла заявления РФ.

Позже, чтобы оправдать большие потери среди русских солдат, СМИ в России начали разгонять фейки, что украинские военные практикуют черную магию и употребляют боевые наркотики.

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