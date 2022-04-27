Город находится под постоянным огнем российских войск.

Боевики "ЛНР" в очередной раз хотят обвинить ВСУ в провокациях, пытаясь замести следы своих преступлений. В этот раз реализовать такие планы оккупанты принялись в Лисичанске Луганской области.

Ряд российских пропагандистским СМИ сообщил, что возле центрального рынка Лисичанска украинские военные якобы готовят постановку о гибели мирных жителей. На самом деле таким образом оккупанты хотят скрыть собственные преступления и переложить ответственность на ВСУ.

"Артиллеристы 57-й бригады накануне по ошибке сами обстреляли этот район. Теперь они свозят туда разбитые машины и тела украинских военнослужащих, переодетых в гражданское", - рассказывают российские пропагандисты.

Кстати, это не первый раз россияне отличаются такими "баснями". Ранее РФ признала убийства десятков мужчин в гражданской одежде, которые выходили из осажденного Мариуполя по гумкоридорам. Их начальник Центрального командного пункта Генштаба ВС России Михаил Мизинцев цинично назвал "переодетыми украинскими военными".

Стоит отметить, что центральный рынок в Лисичанске находится возле здания ГСЧС, которое является одной из точек сбора населения для эвакуации.

"Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы: Лисичанск - центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, у дома 15", - говорится в сообщении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Ранее российские оккупанты уже били по центральному рынку, чтобы запугать людей. На данный момент территория рынка разбита.

Как ранее сообщал УНИАН, военные РФ уже использовали похожую методику обмана и запугивания. Так, утром 8 апреля войска РФ нанесли удар ракетой "Точка-У" с надписью "За детей" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились около 4 тысяч гражданских. Преимущественно женщины, дети и пожилые люди ждали эвакуационный поезд. В результате удара погибли 59 человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает твердую глобальную реакцию относительно этого военного преступления российских оккупантов.

Российские пропагандисты тем временем смонтировали ролик с титрами в стиле BBC, который якобы доказывал, что Украина сама осуществила удар по железнодорожному вокзалу. Однако британская телевещательная компания опровергла заявления РФ.

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