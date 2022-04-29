Во время эвакуации дети не забыли своих домашних любимцев - морскую свинку, крысу и четырех собак.

Семья с девятью детьми из-под Сум бежала от войны после месяца в подвале и осаде. Во время эвакуации на их кортеж наехала фура перед железнодорожным переездом.

Об этом говорится в сюжете ТСН,

Семья даже в панике эвакуации не забыла забрать морскую свинку Шушу и крысу Винни и четырех собак, которых дети вывозили на руках

Многодетная мама сейчас много обнимает и успокаивает своих девятерых детей, из которых восемь приемные. Их дом находился в трех километрах от Сум недалеко от поля, где стояли и стреляли российские танки.

"Орков видели с повязками красными. Они у нас с первого дня стояли… Как зашли, так и стали, понатыкали свои флаги. Когда они пытались ворваться в город и полем в нашу сторону сразу рванули, то мы с топорами и вилами стояли", - рассказывает женщина.

В семье восемь девочек-подростков и мама в подвале учила их, как встречать оккупантов с вилками и отвертками. Семья выехала, как только стихли обстрелы, но по дороге попали в аварию – на машины с детьми ночью наехала фура.

"Водитель фуры играл на телефоне, и со всей силы влетел. Дети сидели сзади в маршрутке, а легковушку сильно отбросило. Мы думали, что нас бомбят", - со слезами вспоминает многодетная мама.

В результате аварии старший сын с семьей попал в больницу, а остальные уцелели, но сильно испугались.

Сейчас семья живет в детском центре во Львовской области, детей из которого эвакуировали за границу. Их дом под Сумами уцелел, поэтому семье будет куда вернуться после победы.

Как ранее сообщал УНИАН, после трех недель ожидания 23-летняя Настя решила самостоятельно эвакуировать родителей из Мариуполя. Она приобрела микроавтобус, нашла водителя и отправилась в осажденный город.

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