Героический поступок украинки.

После трех недель ожидания 23-летняя Настя решила самостоятельно эвакуировать родителей из Мариуполя. Она приобрела микроавтобус, нашла водителя и отправилась в осажденный город.

Историю молодой украинки рассказали журналисты ТСН в своем свежем сюжете.

Последние пять лет Настя училась в Харькове, а родители девушки оставались в Мариуполе, который оккупанты планомерно уничтожают с начала полномасштабного вторжения в Украину. В течение трех недель она ждала эвакуации родных, а потом решилась самостоятельно спасти мать и отца.

"Когда началась война, первые несколько дней с ними [родителями] еще была связь. Я им предлагала уезжать, спасаться, потому что было очевидно, что Мариуполь находится рядом с морем и рядом с Донецком, и там будет что-то страшное", — сообщила Настя.

Однако девушка не смогла переубедить родителей. Они верили, что Мариуполь останется украинским и выстоит, а в худшем случае повторится сценарий 2014 года. Далее связь в городе пропала, и в Сети начали появляться ужасные фото и видео разрушений. Одноклассники Насти рассказывали истории о том, как потеряли родных в Мариуполе из-за российских оккупантов.

На протяжении 25 дней девушка мониторила городские чаты, а параллельно искала волонтеров, которые смогли бы эвакуировать родителей. Однако они не ездят адресно, а забирают людей из бомбоубежищ. Настины мама с папой жили в частном доме на окраине, поэтому их никто бы не забрал. Машины у семьи не было, да и водить родители не умели.

"Стало понятно, что никто кроме меня не сможет им помочь. И бросить там я их не могу, несмотря на то что у меня не было денег, не было прав и в принципе каких-то возможностей", — продолжила Настя.

Далее девушка рассказала, как обратилась к сестре мамы, которая живет в Австралии. Тетушка помогла с покупкой микроавтобуса, а далее началась опасная поездка.

В Мариуполь девушка вместе с водителем Андреем везли гуманитарную помощь. Они смогли добраться до города и забрали родителей вместе с их соседями. Как утверждает Настя, поездка получилась очень своевременной, ведь после нее заезд в город уже закрыли.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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