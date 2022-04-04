Мальчик уверен, что украинские защитники в ближайшее время победят русских оккупантов.

11-летний переселенец из Покровска Донецкой области нашел через соцсети работу, чтобы помогать Вооруженным силам побеждать врага.

Историю мальчика рассказала Нацполиция.

Максим искренне болеет за то, чтобы украинские воины как можно скорее побороли российских захватчиков. Он решил приобщиться к победе материально и начал искать работу.

Мать мальчика рассказала, что эта идея пришла в голову сыну внезапно. Он составил объявление, распечатал его и пошел развешивать по Черновцам.

Мальчик предлагал различные услуги, в частности вынести мусор, выгулять собаку и принести воды. Предложений было множество. Как вспоминает мать мальчика, люди звонили ежеминутно и писали десятки сообщений в разные мессенджеры.

Впоследствии Максим принес домой первые заработанные деньги.

"Мы начали думать, как разделить эти деньги для семьи и для нужд нашей страны. Мы решили, что все отдадим на нужды нашего государства", - рассказала мама Максима.

К мальчику приехали полицейские, чтобы поблагодарить его за взрослую позицию и поступки.

Напомним, что российские оккупанты взяли в заложники роженицу из Мариуполя Марианну Вишемирську, ее фото из мариупольского роддома облетели весь мир.

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