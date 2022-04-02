Теперь, по информации волонтеров, оккупанты используют Марианну, пытаясь оправдать свое преступление.

СМИ сообщают, что российские оккупанты взяли в заложники роженицу из Мариуполя Марианну Вышемирскую, фото которой из мариупольского роддома облетели весь мир.

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на информацию волонтеров.

Так, по словам волонтеров, они пытались спасти молодую маму с младенцем и вывезти по просьбе ее родственников на подконтрольную Украине территорию, однако сделать этого не удалось.

Теперь оккупанты используют Марианну, пытаясь оправдать свое преступление.

"Учтите, что она с ребенком в заложниках", - отмечают волонтеры.

Ранее 2 апреля российские пропагандисты показали "интервью" с роженицей из Мариуполя Марианной Вышемирской. Видео содержит многочисленные склейки. Нарезкой из слов взятой в заложники роженицы оккупанты пытались подтвердить собственную ложь о том, что в больнице размещалась "база "Азова".

Напомним, после авиаудара по роддому в Мариуполе, который Россия нанесла 9 марта, весь мир ужаснули жуткие фото с едва уцелевшими беременными женщинами. На одном из снимков была девушка Марианна, которую россияне нашли в сети и начали травить.

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