После того, как волонтер из Японии Фуминори Цучико, проживающий в Харькове, сообщил, что рискует потерять возможность законного пребывания на территории Украины, его история вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях. Из официального сообщения Государственной миграционной службы по этому поводу можно сделать вывод, что известный волонтер просто не успел вовремя (в течение 15 рабочих дней до окончания его законного срока пребывания в Украине) подать документы в ГМС.

Здесь стоит принимать во внимание и человеческий фактор: и то, что сам волонтер из Японии мог пропустить сроки подачи документов, и то, что он мог не собрать весь нужный пакет, и то, что в территориальных отделениях ГМС не владеют японским и могла быть проблема коммуникации при отсутствии переводчика

Но даже в случае, если Фуминори Цучико все собрал и предоставил, но произошло это лишь за несколько дней до завершения законного стока пребывания, то миграционная служба уже могла их не принять (это разрешено законом).

Можно ли бороться с такой забюрократизированностью? Да. И в некоторых ситуациях все понемногу улучшается. Например, до ноября 2024 года иностранцы, которые стали в ряды Сил обороны Украины по контракту, после окончания его срока должны были в течение семи дней покинуть территорию Украины. В ноябре вступили в силу изменения в украинское законодательство, и теперь такие военнослужащие после окончания контракта еще три месяца имеют легальный статус для пребывания на территории Украины.

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Также с ноября наше государство пытается решить проблему с выходом из иностранного гражданства для получения украинского. Речь, в частности, о необходимости предоставления справки из консульства страны, гражданином которой является военнослужащий (это могут быть - а часто так и есть - РФ и Беларусь), об обязательстве выйти из этого гражданства. Ранее аргументы о том, что человек не может выйти из гражданства по такой процедуре, ведь, покинув территорию Украины и попав в консульство России или Беларуси, оттуда уже может не вернуться, приходилось приводить через суд. С ноября ГМС должна принимать документы от таких лиц без указанных дополнительных условий...

Возвращаясь к истории японского волонтера, даже после того, как срок получения временного вида на жительство истек, это не должно быть сверхбольшой проблемой.

Во-первых, к таким случаям не применяется процедура депортации. Для этого надо быть не волонтером, а каким-то ярым преступником.

Во-вторых, Фуминори Цучико не просто какой-то нелегал. Он живет и работает в Харькове уже не первый год. То есть, имеет место, где живет, имеет кого-то из граждан Украины, кто выступает как принимающая сторона, и так далее.

И, в-третьих, из сообщения ГМС о встрече с харьковским волонтером из Японии, можно понять, что ему наконец предоставили четкий алгоритм действий, который позволит продлить законное пребывание в Украине.

Наталья Гнатик, адвокат ОА "Актум"