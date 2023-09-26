В Госпогранслужбе объяснили, будут ли выпускать женщин за границу после 1 октября.

С 1 октября женщины-медики будут подлежать обязательному воинскому учету. Но к ним, в отличие от мужчин, применять ограничения на выезд за границу пока не планируют. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что согласно действующему законодательству ограничения по выезду граждан Украины за пределы государства касаются мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет. При этом закон предусмотрел ряд условий, при которых даже они могут уехать из страны.

Что касается женщин, то для них выезд за границу ограничивает только постановление правительства, которое касается государственных чиновников и сотрудников ряда госучреждений.

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По словам Демченко, с 1 октября военнообязанные женщины будут находиться в отдельной категории учета и в отношении них ограничения на выезд за границу не будут применять.

"Если когда-то какие-то будут приняты решения по отдельным категориям относительно ограничения на выезд из Украины, об этом будет четко разъяснено, кого это касается. Но на данный момент с 1 октября пока не обсуждается вопрос об ограничении выезда женщин, которые будут находиться на воинском учете", – заверил представитель ГПСУ.

Ограничения на выезд за границу для женщин-чиновников

Как писал УНИАН, в январе президент Владимир Зеленский издал указ, которым запретил чиновникам выезд за границу по личным делам. Позже на базе этого указа было принято соответствующее постановление правительства. Оно предусматривает, что должностные лица государственных органов власти, независимо от пола и пригодности к военной службе, не имеют права покидать пределы государства на время действия военного положения.

Это правило касается:

министров правительства и их заместителей, руководителей других центральных органов исполнительной власти и их заместителей,

руководителя Офиса президента и его заместителей, руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместителей,

руководителей и заместителей ряда государственных органов (СБУ, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, Счетной палаты, ЦИК, СНБО, НБУ и других),

народных депутатов,

руководителей местных госадминистраций и их заместителей,

судей, прокуроров и ряда других категорий должностных лиц.

Исключением являются служебные командировки, выезд на лечение и посещение несовершеннолетних детей.

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