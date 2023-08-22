Соответствующим решением Кабинета министров предусмотрено предоставление лишь одной справки о непосредственном участии лица в боевых действиях.

Кабинет министров упростил порядок предоставление статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, которые нужно подавать на рассмотрение соответствующей комиссии. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук,

"Внесены изменения в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины", - отметил он.

По его словам, решение упрощает порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, которые подаются на рассмотрение соответствующей комиссии по вопросам определения статуса участника боевых действий.

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А именно предусмотрено предоставление лишь одной справки о непосредственном участии лица в указанных мероприятиях, которая является основанием для предоставления статуса участника боевых действий.

Поддержка ветеранов войны в Украине

Как сообщал УНИАН, в марте Кабмин принял постановление о расширении программы безвозвратных грантов "єРобота", которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса.

По первому направлению, ветеран может получить 250 тысяч гривень гранта на собственный бизнес при условии создания по меньшей мере одного рабочего места. Второе направление предусматривает грант в 500 тысяч гривень для члена семьи участника боевых действий при условии создания в новом бизнесе минимум двух рабочих мест. Софинансирование по этой программе будет 70 на 30, то есть, 70% вносит государство, 30% должны быть собственные средства нового предпринимателя. Третье направление - это 1 миллион гривень гранта для участника боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как ФЛП.

Кроме того, в апреле правительство разрешило создавать военно-врачебные комиссии (ВЛК) при гражданских учреждениях здравоохранения. НСЗУ будет заключать договоры с этими учреждениями и обеспечивать оплату предоставленных услуг.

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