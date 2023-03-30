Кабинет министров принял постановление о расширении программы безвозвратных грантов "єРобота", которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, речь идет о трех основных направлениях.
По первому направлению ветеран может получить 250 тысяч гривен гранта на собственный бизнес при условии создания по меньшей мере одного рабочего места.
Второе направление предусматривает грант в 500 тысяч гривен для члена семьи участника боевых действий при условии создания в новом бизнесе минимум двух рабочих мест. Софинансирование по этой программе будет 70 на 30, то есть 70% вносит государство, 30% - собственные средства нового предпринимателя.
Третье направление - это 1 миллион гривен гранта для участника боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как ФЛП.
"Главное условие для этого гранта - создать от четырех рабочих мест, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью вследствие войны. Здесь так же, как и во второй программе, софинансирование будет 70 на 30", - добавил глава правительства.
По словам Шмыгаля, все заявки на гранты будут приниматься через "Дію".
Программа "єРобота" - что известно
Как сообщал УНИАН, в июне 2022 года было объявлено о начале реализации нового правительственного проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Важным акцентом всех программ в рамках проекта должно стать создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявлений на получение грантов. Все программы объединены под общим названием "єРобота".
Министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что правительственная грантовая программа "еРабота" даст возможность создать в Украине более 300 тысяч рабочих мест.
В сентябре Денис Шмыгаль прогнозировал, что правительственная программа "єРобота" потребует в 2023 году финансирования в размере не менее 30 млрд грн, часть из которых планируется направить из государственного бюджета.
В конце декабря Кабинет министров выделил еще 400 млн грн в рамках программы "єРобота" на развитие садоводства, обустройство теплиц и микрогранты для создания или развития собственного дела.