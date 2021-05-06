Отмечается, что при задержании Доротича несколько раз ударили.

В столичном Мариинском парке задержали лидера движения "SAVEФОП" Сергея Доротича. Он проводил одиночный митинг в связи с приездом в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена.

Читайте такжеЗеленский настороженно отреагировал на журналистку с российским переводчиком (видео)

Об этом сообщает "Страна", инцидент попал на видео. Отмечается, что при задержании Доротича несколько раз ударили, чтобы затолкать в полицейский автомобиль.

В ходе задержания Доротич объяснял, что хотел показать Соединенным Штатам несогласие с политикой президента и премьера.

Кроме того правоохранители тащили за собой женщину с громкоговорителем, которая отказывалась уходить из парка. Объяснить ей причины задержания полицейские отказались.

Сам Доротич в своем Facebook рассказал, что его движение официально уведомило о проведении пикета у здания Кабмина. Однако на улице Банковой полицейские взяли группу активистов в кольцо и не дали им пройти, вырваться удалось только ему. По словам Доротича, на него составили протокол о нарушении карантинных требований.

Визит Блинкена в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня пребывает в Киеве с рабочим визитом.

С утра Блинкен встретился с главами парламентских фракций, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, предстоятелем ПЦУ Епифанием, президентом Зеленским и премьером Шмыгалем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров