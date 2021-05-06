После завершения переговоров глава государства и госсекретарь США кратко пообщаются с представителями СМИ.

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена, который находится с визитом в Украине.

Читайте также"Счастлив снова вернуться в Украину": Блинкен рассказал о своем визите в Киев (фоторепортаж)Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию США, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку», – отметил Зеленский, приветствуя Энтони Блинкена в Киеве.

Глава государства и госсекретарь США общаются с представителями СМИ: онлайн-трансляция

В рамках визита Энтони Блинкен также встретится с премьер-министром Денисом Шмигалем и другими официальными лицами.

Визит Блинкена в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину вчера поздно вечером.

В рамках визита он проведет в нашей стране два дня, в течение которых проведет встречи с представителями власти и общественного общества Украины.

Госсекретарь намерен подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России.

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Автор: Ирина Погорелая