Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена, который находится с визитом в Украине.
Читайте также"Счастлив снова вернуться в Украину": Блинкен рассказал о своем визите в Киев (фоторепортаж)Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
«Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию США, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку», – отметил Зеленский, приветствуя Энтони Блинкена в Киеве.
Глава государства и госсекретарь США общаются с представителями СМИ: онлайн-трансляция
В рамках визита Энтони Блинкен также встретится с премьер-министром Денисом Шмигалем и другими официальными лицами.
Визит Блинкена в Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину вчера поздно вечером.
В рамках визита он проведет в нашей стране два дня, в течение которых проведет встречи с представителями власти и общественного общества Украины.
Госсекретарь намерен подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России.
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