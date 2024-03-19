В суде он объяснил, что уклонился от призыва, поскольку не готов убивать людей.

Уроженца Нового Роздола Львовской области приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации. Соответствующий приговор вынес Сыховский районный суд Львова.

В решении отмечается, что в конце сентября 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. Военнообязанному выписали боевую повестку на отправку в воинскую часть, но он отказался ее получить. Против мужчины было открыто уголовное производство за уклонение от призыва по мобилизации.

Свою вину житель Львовской области признал полностью. Он пояснил, что уклонился от призыва, поскольку не готов убивать людей.

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Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации, назначив ему три года тюрьмы. Приговор можно обжаловать в апелляционном порядке.

В Полтавской области судили 55-летнего уклониста - какое наказание ему назначили

В Полтавской области 55-летний мужчина получил повестку, но отказался идти в армию.

Во время судебного заседания гражданин объяснил, что ему более 55 лет. Он официально работает, имеет удовлетворительное состояние здоровья и плохое зрение. Мужчина ответил, что ему будет трудно проходить службу в Вооруженных силах Украины.

Заслушав дело, судья назначил уклонисту год испытательного срока.

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