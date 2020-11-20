Предприниматели говорят, что массовые полицейские рейды, организованные в минувшие выходные, их не испугали, и они продолжат работать.

Львовские рестораторы записали видеообращение к власти, в котором предстали без штанов. Таким образом они выступили против карантина выходного дня.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook "Дайте работать".

Предприниматели говорят, что массовые полицейские рейды, организованные в минувшие выходные, их не испугали, и они продолжат работать. Уверяют: соблюдают все санитарные и карантинные требования, а их заведения — безопасны.

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"... В то время, когда другие страны предлагают планы борьбы с эпидемией и делают реальные шаги, наше правительство вводит карантин выходного дня, который ничего не изменит, лишь убьет наш бизнес и выгонит тысячи наших людей на улицы", - отметили они.

Рестораторы предлагают срочно отменить карантин выходного дня и начать реальную борьбу с коронавирусом: заняться медициной, тестировать людей, открывать госпитали.

"Если надо – вводите локдаун. По-настоящему: закрывайте все, абсолютно все, но уже, и на понятный срок", - отметили рестораторы.

"Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим этого сделать с тысячами наших людей", – заявили предприниматели.

Карантин выходного дня: что известно

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

13 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что исполком горсовета принял решение до 30 ноября субботы и воскресенья на территории города объявить рабочими днями для учреждений культуры, общественного питания, ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров и рынков.

Ранее о том, что не намерены выполнять решение Кабмина о введение карантина выходного дня, заявили мэры Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Львову и другим городам Украины не удастся избежать карантина выходного дня благодаря рабочим субботам и воскресеньям.

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Автор: Ольга Робейко