Мужчина выжил, потому что вернулся в квартиру взять воды, в то время как его семья была на лестничной клетке.

Ярослав Базилевич, жена которого с тремя дочерьми погибли в результате атаки на Львов сегодня утром, выжил благодаря тому, что вернулся в квартиру взять воды. В это время его семья находилась на лестничной клетке в доме. Об этом заявил полковник ГУ ГСЧС во Львовской области Николай Гуменюк, сообщают Новости.LIVE.

По его словам, под завалами дома оказались люди, которые были на лестнице в момент удара. Они упали вниз вместе с лестничной клеткой.

"По предварительной информации, мужчина был вместе с ними на лестничной клетке. Однако решил вернуться в квартиру, чтобы взять воды. И это его спасло, но это со слов очевидцев", - рассказал спасатель.

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В Первом территориальном медицинском объединении Львова сообщили, что сейчас мужчина находится в офтальмологической операционной. После хирургического вмешательства медики смогут рассказать о состоянии мужчины больше.

Ракетная атака на Львов 4 сентября - подробности

Утром 4 сентября Россия нанесла ракетно-дроновой удар по Львову. Повреждены жилые дома в центре города, медицинские и образовательные учреждения. Некоторые из них являются памятниками архитектуры.

В результате атаки погибли семь человек, среди них - двое детей. Пострадали 53 человека.

Известно, что среди погибших - мать и три дочери. Это семья Базилевичей - Эмилия (7 лет), Дарья (18 лет), Ярина (21 год) и Евгения (43 года). Мужу и отцу детей Ярославу удалось выжить.

Также погибли 52-летняя женщина и двое мужчин 54-х и 55-ти лет.

5 сентября во Львове объявлено днем траура по погибшим.

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