По словам автора идеи проекта, продюсера GOODMEDIA Алены Тимошенко, для скульптуры во Львове собрали звуки и воспоминания горожан, которые здесь родились.

Во Львове открыли инновационный арт-объект "Звуки города", сочетающий звук и форму. Мультимедийную скульптуру установили в креативном пространстве !FESTrepublic, сообщает Львовская ОГА.

Проект "Звуки города" создан к 30-летию Независимости. Авторы записали звуки семи городов Украины, после чего обработали с помощью звукового дизайна и 3D-визуализации. Уникальные скульптуры разработали для Львова, Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Мариуполя и Крыма. Все они разные.

По словам автора идеи проекта, продюсера GOODMEDIA Алены Тимошенко, для скульптуры во Львове собрали звуки и воспоминания горожан, которые здесь родились. Среди них - художница Ксения Дацюк, исполнительный директор IТ кластера Степан Веселовский, ресторатор Андрей Худо, галерист Павел Гудимов, артистка Руслана. Над проектом работали более сотни человек.

"Для меня лично Львов ассоциируется с кофе, брусчаткой, часами на Ратуше, трамваем и еще очень большим количеством звуков. Львов - это город, куда я приезжаю в гости и, еще не поехав назад, уже планирую следующую поездку. Львов - это очень современный город, креативный, культурный и художественный город. Надеюсь, что эту скульптуру здесь поймут, полюбят и будут приходить сюда слушать звуки города", - сказала Алена Тимошенко.

Львовские "Звуки города" выполнены в цветовой гамме от кораллового до глубоко пурпурного. Это визуализация звуков джаза, заваривания кофе, автомобилей на брусчатке, эхо колокола Ратуши, стука столовых приборов в ресторанах и т.д.

"Этот проект - хорошая возможность посмотреть на наш город и почувствовать его по-новому, через звук. Спасибо авторам проекта за такой взгляд на Львов, за то, как звучит наш город и как звучит наша жизнь в нем", - добавил первый замглавы Львовской ОГА Андрей Годик.

Напомним, ранее арт-объект "Звуки города" открыли в Харькове. "Каждый город имеет свои уникальные звуки - разные по настроению, тональности и даже цвету. Мы впервые превратили их в форму", - заявила инициатор проекта Алена Тимошенко.

Автор: Григорий Бондарь