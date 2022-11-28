МОН разработало расширенный национальный модернизированный мультипредметный тест (НМТ) на 2023 год.

Министерство образования и науки подготовило альтернативу внешнему независимому оцениванию (ВНО) для поступления в учреждения высшего образования в 2023 году.

"МОН еще в сентябре ввело в действие приказ, согласно которому мы должны провести в 2023 году поступление по традиционному ВНО. При этом мы видим, что в 2023 году война будет продолжаться, и мы должны иметь определенную альтернативу вступлению во время активных боевых действий и не должны сорвать вступительную кампанию", - сообщил министр образования Сергей Шкарлет в эфире информационного телемарафона.

По его словам, ВНО остается в приоритете, и на сегодня оно является единственным инструментом поступления в 2023 году. При этом МОН подготовило определенную альтернативу – расширенный национальный модернизированный мультипредметный тест (НМТ) на 2023 год.

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"Соответствующий законопроект в пятницу был проголосован на заседании правительства, и мы его направляем в Верховную Раду. Дальше дело за депутатами..., которые будут решать относительно возможности выпускникам 2023 года иметь альтернативу – расширенный национальный мультипредметний тест при поступлении на 2023-2024 учебный год", - сказал министр.

Шкарлет отметил, что НМТ дает возможность выпускникам за пределами Украины сдать тест и поступить в украинские вузы.

"Пример 2022 года показал, что более 30 тыс. выпускников сдали НМТ в 32 странах и смогли поступить на обучение в украинские университеты. Традиционный формат ВНО такой возможности не предусматривал. Именно НМТ дал возможность нам задействовать выпускников, которые временно находятся за границей, чтобы они поступили в учреждения высшего образования", - рассказал министр.

По словам Шкарлета, такая процедура предусматривается и на этот учебный год как альтернатива – ВНО является бесспорным инструментом поступления в вуз, но Министерство образования предусмотрело возможность выпускников в случае активных боевых действий и продления военного положения иметь альтернативу поступления по расширенному НМТ.

ВНО в Украине: что известно

Как сообщила пресс-служба МОН, проектом закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023 года" предусматривается внести изменения в законы Украины "О высшем образовании", "О профессиональном предвысшем образовании" и "О полном общем среднем образовании".

Документом, в частности, предлагается отказаться от проведения государственной итоговой аттестации соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования. Принятие закона сделает возможной замену традиционного ВНО на Национальный мультипредметный тест, который будет усовершенствован с учетом приобретенного опыта по образцу 2022 года.