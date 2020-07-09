ВНО по истории Украины сдавали почти 180 тысяч человек

Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по истории Украины будут определены до 24 июля.

Во внешнем независимом оценивании по истории Украины приняли участие 178 714 человек.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, это 67,7% от общего количества зарегистрированных.

К тестированию не допустили 75 участников, из них 17 – из-за выявленных признаков острых респираторных заболеваний. Работа 120 участников была прекращена досрочно из-за нарушения процедуры тестирования.

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Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по истории Украины будут определены до 24 июля. Результаты появятся на страницах участников до 25 июля.

"Те, кто не смогли принять участие в основной сессии тестирования по истории Украины по независящим от них причинам, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Инструкция, как это сделать, размещена на сайте УЦОКО", - добавили в МОН.

Тестирования основной сессии ВНО по биологии, географии и химии состоятся на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 года стартовала 25 июня. Уже состоялись тестирования по математике, украинскому языку и литературе, физике и иностранным языкам.

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