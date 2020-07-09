Участники ВНО сегодня сдают историю Украины: что брать на тестирование, правила и условия

Для прохождения теста зарегистрировались более 264 тысячи человек.

Сегодня, 9 июля, участники внешнего независимого оценивания будут сдавать тесты по истории Украины. Для выполнения заданий сертификационной работы по истории Украины зарегистрировались более 264 тысячи абитуриентов.

Что нужно для участия в тестировании

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Учитывая карантинные меры, во избежание скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50.

Вход участников к пунктам проведения внешнего независимого оценивания будет разрешен при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дия" абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.

ВНО 2020: условия допуска участников

Кроме того, процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение других мер, в частности, каждый участник ВНО должен:

пройти термометрию (к тестированию не допустят лиц с кашлем, насморком или температурой свыше 37,3°C);

быть в защитной маске, которая должна закрывать нос и рот;

соблюдать правила социального дистанцирования (в аудиториях должно быть до 15 учеников, а расстояние между участниками тестирования должно составлять не менее 1,2 м).

Следует отметить, что в случае, если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО. Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия.

Что запрещено использовать во время сдачи тестов

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Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Все эти вещи необходимо оставить в специально отведенном месте в аудитории.

В то же время в пункт тестирования можно взять с собой несколько черных ручек и прозрачную бутылку воды без этикетки, а также средства индивидуальной защиты (защитные маски, дезинфектор для рук), которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

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