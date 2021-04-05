Участники из Киева и Черниговской области, для кого тестирование перенесено на 24 апреля, смогут внести свои ответы на то тест, на который они были зарегистрированы, с 24 по 28 апреля.

Тестирование в рамках пробного внешнего независимого оценивания в Киеве и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, это связано с невозможностью добраться зарегистрированным участникам, а также педагогам, привлеченным к проведению ВНО, из-за карантинных ограничений в работе общественного транспорта.

В других регионах, как отмечается, пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля.

"Независимо от того, когда именно участники будут проходить оценивания, для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома. В то же время будет отличаться дата внесения ответов в сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания". Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в этот сервис 10-14 апреля, то есть в соответствии с предварительным планом", - говорится в сообщении.

Вместе с тем участники из Киева и Черниговской области, для которых тестирование будет перенесено на 24 апреля, смогут внести свои ответы на то тест, на который они были зарегистрированы, с 24 по 28 апреля (после прохождения оценивания).

"Чтобы такие участники как можно полнее ознакомились с другими тестами пробного ВНО, с 10 по 28 апреля в кабинетах этих участников будут размещены "бонусные тесты", которые можно пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис 10-28 апреля. То есть, если участник из Киева зарегистрировался для прохождения теста по математике, он пройдет пробное ВНО по этому предмету 24 апреля и внесет свои ответы на задания этого теста в период с 24 по 28 апреля. Но уже 10 апреля он может ознакомиться с задачами тестов по украинскому языку, химии, биологии и т.д. и с 10 по 28 апреля будет вносить свои ответы по этим предметам в сервис определения результатов", - пояснили в Минобразования.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

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Карантин в Украине

Киев с 23 марта находится в «красной» зоне эпидемической опасности, а с 5 апреля власти города ужесточила карантинные ограничения, в частности в доступе в общественный транспорт.

Черниговская область с 29 марта находится в "красной" зоне эпидопасности, а с 5 апреля запрещено посещение учебных заведений, кроме детских садов. Транспорт в Чернигове работает по спецпропускам.

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Автор: Леся Лещенко