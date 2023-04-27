Городской голова надеется, что это станет "стимулом для перехода в украинские церкви".

Городской совет Черновцов лишил Украинскую православную церковь Московского патриархата права пользования более 20 земельными участками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Роман Кличук.

"На сессии городского совета депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы лишить УПЦ МП права пользования более двадцатью земельными участками в общине. Это логичный и правильный шаг", - написал городской голова.

Он выразил надежду, что эти действия станут "стимулом для перехода в украинские церкви". "Освободим Украину от оккупантов на всех фронтах! Только так станем свободными", - заметил Кличук.

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Как уточняет корреспондент "Суспильного", речь идет о 22-х храмах МП на территории Черновицкой громады - Кафедральный собор вблизи Соборной площади, Свято-Николаевский храм на улице Русской, церковь на проспекте Независимости, мужской монастырь "Гореча", женский монастырь на улице Буковинской и другие.

Этому предшествовала регистрация петиции, в которой предлагали расторгнуть все договоры города с УПЦ МП. Обращение к чиновникам собрало в два раза больше необходимых голосов.

УПЦ МП - санкции СНБО и выселение из Лавры

Еще 29 марта, согласно решению администрации заповедника, попы УПЦ МП должны были покинуть помещение Киево-Печерской лавры и дать возможность свободно работать комиссии Минкульта по исследованию наличия и состояния госимущества.

В то же время УПЦ МП не освобождает территории Лавры и продолжает провоцировать столкновения между прихожанами и полицией, а также препятствует работе комиссии.

В начале апреля экс-наместника лавры Павла Лебедя ("Мерседеса") задержали по подозрению в разжигании религиозной вражды и оправданию действий агрессора. Сейчас он под домашним арестом. В то же время у главы УПЦ МП Онуфрия нашли российское гражданство, которое он, впрочем, горячо отрицает.

Этому предшествовало введение против топ-представителей УПЦ МП санкций со стороны государства и ряд обысков СБУ в региональных епархиях МП.

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