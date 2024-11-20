Владелец и СЕО компании Ajax Systems Александр Конотопский выступил в защиту законопроекта №12089 и обвинил активиста Виталия Шабунина в манипуляциях.

Предприниматель пояснил, что инициатива законодательных изменений по урегулированию статуса добросовестного приобретателя имущества исходила от Совета по вопросам поддержки предпринимательства, который был создан после громкого скандала с необоснованным преследованием Игоря Мазепы и открытием правоохранителями многочисленных дел в отношении законно работающего бизнеса.

"Мы, Совет по вопросам поддержки предпринимательства, считаем этот закон базовым и очень важным для развития Украины. Делали мы его для бизнеса и по требованию бизнеса. Это важный шаг в создании сильной экономики. Строить в Украине должно стать легко. Частная собственность должна быть защищена. Поэтому просим как депутатов так и Центр Противодействия Коррупции поддержать этот законопроект", - отметил Конотопский.

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Так бизнесмен отреагировал на сообщение главы ЦПК Виталия Шабунина, который обвинил авторов проекта в том, что этот документ "помогает застройщикам легализовать наиболее уродские махинации с государственной землей". Ведь предлагаемые положения усложнят государству процедуру изъятия имущества у добросовестного приобретателя.

Александр Конотопский отметил, что Украина исторически имеет проблемы с частной собственностью. Один из любимых приемов рейдеров и недобросовестных правоохранителей - начать "догонять владельца земли за то, что когда-то 10 лет назад ее как-то не так вывели из государственной собственности". Поэтому законопроект №12089 был целиком и полностью инициирован Советом поддержки бизнеса как реакция на "мазепагейт". Его цель - улучшение инвестпривлекательности Украины.

"Частная собственность - это основа капитализма. Если у человека то, что он честно купил, можно прийти и забрать - он не будет ничего покупать... И как результат - ничего не будет создаваться. Такая страна будет пустыней. Частное - важнее чем публичное", - объяснил цель проекта бизнесмен.

Виталий Шабунин не имеет опыта реальной предпринимательской деятельности и известен только как общественный активист. Как сообщалось, военнослужащий Владимир Бойко обвинил Шабунина в фиктивной службе, ведь он только считается в ВСУ, а на самом деле живет дома в Киеве и "пьянствует в ганделиках".

Виталий Шабунин является обвиняемым по делу нападения на блогера-журналиста и фигурантом уголовного производства о присвоении джипа, который был передан как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.