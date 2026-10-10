В Киеве после атаки РФ метро возобновило работу с большим интервалом движения

Причиной остановки стала нехватка электроэнергии в системе.

Российские оккупанты нанесли дроновый удар по Киеву, из-за чего в результате нехватки электроэнергии останавливалось движение на всех трех ветвях метрополитена. В настоящее время движение восстановлено, но с увеличенным интервалом.

Об этом сообщили в КГГА. "Поезда возобновили движение на всех линиях столичного метрополитена с увеличенными интервалами. Время ожидания поездов на красной и зеленой линиях ориентировочно 12-15 мин. Движение поездов на синей линии осуществляется по диспетчерскому регулированию. Время ожидания - более 15 мин.

Там пояснили, что увеличение интервалов между поездами связано с перебоями электроснабжения внешних питающих центров.

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Напомним, некоторое время назад в КГГА сообщали, что из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

Кроме того, как сообщил городской голова Виталий Кличко, в Соломенском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на 25-этажный жилой дом.

"Также в Соломенском районе обломки попали в 8-этажное офисное здание", – добавил он Кличко.

Также он отметил, что из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергообеспечением столицы. Кроме того, в Киеве также есть перебои с водоснабжением. В настоящее время специалисты работают над восстановлением подачи воды.

Другие удары РФ

Напомним, 10 октября российские захватчики нанесли удар КАБами по Запорожью. По данным местных властей, 12 человек погибли, среди них трое детей. Еще 16 человек получили ранения. Сообщается, что КАБы попали в трехэтажное здание, в котором был полностью разрушен целый подъезд. Кроме того, были повреждены другие здания и частные дома.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар, отметив, что таким образом РФ фактически поблагодарила США за снятие санкций на экспорт своего дизельного топлива. Он также добавил, что на данный момент неизвестна судьба ещё 12 человек.

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