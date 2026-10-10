Бритни Спирс неожиданно выпустила новую песню: она пролежала в архивах 25 лет

Трек певица записала в 2001 году для альбома Britney.

Американская певица Бритни Спирс порадовала поклонников редкой музыкальной новинкой. Артистка опубликовала ранее неизданную композицию "She’ll Never Be Me", которую записала еще в 2001 году для альбома Britney. Релиз приурочен к 25-летию пластинки, а сама песня стала первой из пяти архивных записей, которые войдут в специальное юбилейное издание, пишет People.

В композиции 44-летняя исполнительница обращается к бывшему возлюбленному, который нашел ей замену. Однако, как следует из названия и текста песни, новая избранница не сможет стать ее полноценной копией. В припеве Спирс подчеркивает собственную уникальность и задается вопросом, понимает ли бывший партнер, что другая девушка никогда не займет ее место.

Работу над треком певица вела вместе с несколькими соавторами, в том числе с Джастином Тимберлейком, с которым встречалась в начале 2000-х. К созданию песни также присоединились Брэдли Дэймонд и Алекс Греггс, а продюсированием занимались Riprock и Alex G.

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"She’ll Never Be Me" станет одной из пяти композиций, которые поклонники впервые услышат в рамках переиздания альбома Britney (25th Anniversary Edition). Помимо нее, в расширенный трек-лист включили "Am I a Sinner", "When I Say So" и "My Big Secret". Также слушателям представят студийную версию "Right Now (Taste The Victory)", ранее звучавшей в рекламе Pepsi в 2002 году. Выход юбилейного релиза запланирован на 6 ноября.

Альбом Britney вышел после двух успешных пластинок певицы - ...Baby One More Time и Oops!... I Did It Again. С этой работой артистка продемонстрировала более взрослый музыкальный образ. Одним из главных событий промокампании стало выступление на церемонии MTV Video Music Awards в 2001 году, где Спирс представила песню "I’m a Slave 4 U". Номер с питоном на плечах и танцорами на фоне декораций в стиле джунглей впоследствии стал одним из самых узнаваемых в ее карьере.

Вслед за ведущим синглом вышли "Overprotected", "I’m Not a Girl, Not Yet a Woman", кавер на "I Love Rock ’n’ Roll" Джоан Джетт и "Boys" при участии Фаррелла Уильямса. Пластинку завершала песня "What It’s Like to Be Me", записанная при участии Тимберлейка. В поддержку альбома Спирс отправилась в тур Dream Within a Dream Tour, а одно из выступлений в Лас-Вегасе легло в основу концертного фильма, показанного на HBO.

Хотя "She’ll Never Be Me" была записана четверть века назад, ее публикация стала первым музыкальным релизом Спирс после совместной работы с will.i.am над песней "Mind Your Business" в 2023 году. До этого артисты выпустили "Scream & Shout", которая в 2012 году поднялась на третье место американского чарта Billboard Hot 100.

Последней песней Спирс, попавшей в этот чарт, остается "Hold Me Closer" - дуэт с Элтоном Джоном, вышедший в 2022 году. Композиция объединила переработанные фрагменты его песен "Tiny Dancer" и "The One" и достигла шестой позиции Billboard Hot 100.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая песня 1975 года никогда не была хитом №1, но вошла в список величайших.

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