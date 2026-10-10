Украина получит истребители Rafale, но не от ВВС Франции: откуда они поступят

Ввод в строй первой украинской эскадрильи запланирован не ранее 2028 года.

Франция намерена передать Украине истребители Rafale. В ноябре украинские пилоты приступят к обучению полетам на этих самолетах.

При этом, как пишет defenseromania.ro, в передаче истребителей Rafale от Франции Украине есть важный нюанс: ни один из обещанных Украине самолетов Rafale не будет взят из состава ВВС Франции.

Так, начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Мандон, выступая перед депутатами комитета по обороне в Париже, заявил, что самолеты, предназначенные для Киева, не будут не будут выведены из состава французских эскадрилий и не будут исключены из 42 единиц пятой производственной партии, предназначенной для "Военно-воздушных и космических сил".

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Откуда возьмутся эти самолеты?

Как отмечается в статье, самолеты для Украины будут построены с нуля. В настоящее время Париж и Киев обсуждают прямую закупку 16 истребителей Rafale. Расходы будут покрыты за счет европейских фондов – в частности, из траншей 2026 и 2027 годов в рамках кредита на сумму 90 миллиардов евро, предоставленного Европейским союзом.

Сборка одного истребителя Rafale занимает не менее трех лет с момента внесения первоначального взноса. В результате, согласно официальным оценкам, ввод в строй первой украинской эскадрильи запланирован не ранее 2028 года.

График подготовки пилотов определяется этими сроками производства и поставки.

Генерал Мандон пояснил, что обучение летного и технического состава занимает несколько лет – срок, который точно совпадает с длительностью производственного цикла этих самолетов. Компания Dassault Aviation получила детали заказа и располагает необходимыми производственными мощностями для его выполнения.

"Судя по имеющейся информации, Франция отказалась от временных решений (таких как поставка устаревших истребителей Rafale) в пользу создания для Украины полноценных современных ВВС, способных эффективно противостоять российским вооруженным силам", - отмечается в статье.

Новые Rafale дополнят парк самолетов, уже эксплуатируемых Украиной (F-16 и Mirage 2000), а также истребители Gripen (36 единиц), о поставке которых недавно была достигнута договоренность со Швецией.

Истребители Rafale для Украины

О передаче французских самолетов Rafale Украине официально стало известно в июле 2026 года – соответствующее заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что первые истребители поступят на вооружение Украины в 2028–2029 годах. В рамках первой партии Украина должна получить четыре Rafale.

Как отмечают аналитики, опыт Хорватии показывает, что для переобучения пилотов с Мигов на Rafale требуется около 15 месяцев. В то же время украинские пилоты, скорее всего, справятся быстрее за счет имеющегося опыта.

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