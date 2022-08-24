Большие политические условия для членства Украины в Евросоюзе выполнены, отметил дипломат.

Для Украины юридически следующим шагом на пути к евроинтеграции является начало переговоров о вступление в Европейский Союз.

Перед этим Еврокомиссия должна оценить прогресс Киева в работе над реформами, рассказал эстонский дипломат, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью "Европейской правде".

"Сейчас в Украины – статус кандидата. Юридически следующий шаг – это начало переговоров о вступлении", – отметил он.

Посол Евросоюза добавил, что видит сильное стремление руководства Украины достичь прогресса на евроинтеграционном пути. Дипломат добавил, что в ЕС работу Киева должны оценить в следующем году.

"Как вы знаете, все европейские государства могут присоединиться к ЕС, если они выполняют критерии – если они являются действенными демократиями, рыночными экономиками и если имеют способность воплотить законодательство ЕС, все без исключений. Еврокомиссия в своем заключении по украинской заявке на членство четко ответила, что в целом большие политические условия для вашего членства выполнены", - сказал дипломат.

Евроинтеграция Украины – что надо знать

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в ЕС. Уже 23 июня Европейский совет предоставила Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Новый статус Украины официально запускает процесс обретения государством членства в Евросоюзе, открывает для нашей страны участие в программах и инициативах ЕС, а также создает условия для приближения украинцев к европейскому уровню жизни.

23 августа премьер Денис Шмыгаль сказал, что Украина планирует полностью быть готова к вступлению в Евросоюз до конца 2024 года.

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