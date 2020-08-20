СБУ назвала фейком заявление российских спецслужб о "срыве спецоперации" в России

В Службе отметили, что обнародованный фейк подтверждает, что РФ поддерживает боевиков.

В Службе безопасности Украины официально отреагировали на заявление ФСБ РФ о якобы предотвращении похищения на территории России боевика, который воевал на Донбассе.

Читайте такжеУкраинская разведка отказалась комментировать заявление ФСБ о попытке схватить главаря боевиков в России Как заявляет пресс-центр СБУ, обнародованная информация - «продолжение цепи обычных фейков российской стороны».

«И даже этот фейк свидетельствует о том, что РФ защищает и поддерживает боевиков», - говорится в сообщении.

При этом в СБУ подчеркнули, что каждый, кто участвовал в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе, «должен понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством».

Заявление ФСБ о попытке схватить боевика в России: что известно

20 августа ФСБ РФ заявила о предотвращении похищения на территории России Службой безопасности Украины российского боевика, который воевал на Донбассе. Сообщается, что при попытке похищения задержаны 7 граждан России.

Заявляется, что организатором и координатором проведения акции якобы выступили граждане Украины Андрей Байдалв, который, как утверждают в ФСБ, является внештатным сотрудником СБУ и ГУР МОУ, и Игорь Мищенко.

Ранее в Службе безопасности Украины отмежевались от заявления ФСБ. По просьбе УНИАН прокомментировать соответствующее заявление, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская ответила: "Я думаю, что лучше звонить в ГУР по этому поводу, а не к нам".

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Автор: Катерина Шварц