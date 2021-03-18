Youtube ограничил возможность пропагандистам проводить прямые трансляции.

Youtube ограничил работу телеканала кремлевских пропагандистов «Вести Крым» – накануне празднования россиянами оккупации украинского Крыма.

Об этом сообщает сам телеканал.

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Youtube ограничил возможность пропагандистам проводить прямые трансляции. Бан видеохостинга продлится всего неделю, тогда как предупреждение будет действовать до июня 2021 года.

"Страйк" от Youtube прилетел после того, как пропагандисты выложили в сеть видео о "преступлениях" украинских "фашистов" против Советского Союза.

Оккупация Крыма: хронология

Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Яна Ставская