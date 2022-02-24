Вероятно, в банкоматах установлен запрет на выдачу наличных.

Вероятно, в банкоматах установлен запрет на выдачу наличных.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

При попытке снять даже небольшие суммы на экране банкомата появляется надпись: "Уважаемый клиент, временно отсутствует возможность снять средства с данной карты. Как только ситуация в стране стабилизируется, ограничение будет снято".

Как сообщал УНИАН, сегодня НБУ в связи с введением военного положения рассказал, как будет работать банковская система.

Банки будут работать в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения. Также обеспечивается доступ к сейфовым ящикам, ограничений на безналичные расчеты пока нет, а банки подкрепляются наличными деньгами.

Соответствующее постановление также предусматривает введение временных ограничений с 24 февраля 2022 года, в частности приостановление работы валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

НБУ постановил ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий.