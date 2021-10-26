По словам генпрокурора, прокуратура и суды должны наработать единый подход к расследованию подобных преступлений.

В Украине суды уже вынесли приговоры за подделку COVID-сертификатов: штрафы от 850 грн до 34 тыс. грн и ограничение свободы до одного года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"У нас есть уже приговоры. Их не так много по всему государству. Наименьший штраф 850 грн, наибольший штраф - 34 тыс. грн и ограничение свободы до одного года", - сказала она. Венедиктова добавила, что сегодня на селекторном совещании в Генпрокуратуре будет наработан совместный подход с судами к расследованию этих дел. "Вы же видели, когда мы ходили в прокуратуру по Медведчуку с содержанием под стражей и залоге в 1 млрд... При этом, если посмотреть на преступление и материальный ущерб от него, то залог был абсолютно обоснован. А в результате – домашний арест. Поэтому мы будем в своей системе вводить одинаковые и жесткие наказания, но для этого нам нужно нарабатывать судебную практику", - подытожил генпрокурор.

Читайте такжеМонастырский подтвердил фейковый COVID-сертификат у Савченко и ее сестрыЗаписаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Дмитрий Хилюк