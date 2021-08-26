В Херсонской области близится к завершению реконструкция моста через Северо-Крымский канал, которая длилась 5 месяцев. Проезд обновленным мостом уже открыт, сообщила Facebook-страница Укравтодора.

Расположенный между городами Новая Каховка и Таврийск объект ремонтировали в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Построенный более 60 лет назад на дороге Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, 111-метровый мост обеспечивает движение сетью государственных южных дорог, соединяющей правобережную и левобережную Украину и временно оккупированный Крым", - пишет Укравтодор.

После завершения реконструкции мост отвечает современным нагрузкам, а проезд автотранспорта и пешеходный проход стали безопасными и комфортными, в частности благодаря расширению габарита проезда до 9 м и ширине тротуара до 1,8 м.

В рамках реконструкции на объекте были разобраны аварийные железобетонные конструкции, были выполнены разборка существующих и устройство новых подферменников на промежуточных опорах. На береговых опорах выполнено бетонирование насадок, шкафных и подпорных стенок; выполнен монтаж каркасов переходной плиты; выполнены работы по армированию откосов и бетонированию их укрепления.

Мостовое полотно и тротуары покрыты гидроизоляционной системой Bridgemaster - высокоэффективным износостойким и противоскользящим покрытием для мостовых настилов.

На мосту уже установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Сейчас там продолжается разборка временных сооружений, завершается монтаж сооружений поверхностного водоотвода и планировка грунта откосов.

Напомним, в 2021 году в рамках Национальной программы восстановления мостов, которая является частью инфраструктурной программы "Большая стройка", будут построены и отремонтированы 150 мостов и искусственных сооружений.

Как сообщалось, по поручению Президента Владимира Зеленского в Винницкой области стартовала стройка нового моста, который соединит украинский берег Днестра с молдавским и станет частью транспортного коридора между двумя странами.

Автор: Григорий Бондарь