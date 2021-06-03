Людмила Давиденко, которая была женой найденного в прошлом году застреленным нардепа Валерия Давиденко, написала письмо президенту Владимиру Зеленскому, секретарю СНБО Алексею Данилову и министру агрополитики Роману Лещенко. В письме, фото которого она опубликовала в своем Facebook, вдова политика утверждает, что меньше чем через месяц посли гибели ее мужа компанию "Агродом", у истоков создания которой он стоял, поглотила "Кернел" бизнесмена Андрея Веревского. Об этом сообщает издание "Гордон".

"Пока мы находились в глубокой скорби и растерянности, над бизнесом, созданным моим мужем, черными воронами начали кружить желающие "поживиться" одним из лучших сельскохозяйственных предприятий Черниговской области. Одним из таких "воронов" смело и без преувеличения можно назвать компанию "Кернел", принадлежащую бизнесмену Андрею Веревскому. Меньше месяца прошло с момента смерти Валерия, и "Кернел" установила контроль над активами "Агродом". Юристы в области корпоративного права считают, что этот переход под контроль крупного холдинга имеет все признаки недружественного поглощения. Я же, говоря своими словами, могу назвать такие действия рейдерским захватом", – написала она.

Давиденко сообщила, что в 2019 году между "Кернел" и "Агродомом" был подписан договор об обеспеченном кредите, что является обычной практикой в бизнес-среде.

"Впрочем, как только стало известно о смерти Валерия, 76% корпоративных прав на "Агродом", которыми на 100% владела Валентина Давыденко, мать погибшего, перешли к подконтрольным Веревскому людям и структурам. В своих презентациях компания сразу включила "Агродом" в перечень своих активов, но впоследствии (после обнародования информации в СМИ) удалила такие данные. Валентина Давыденко не получила никакой компенсации за потерянные корпоративные права. Кроме того, компания "Кернел" Андрея Веревского присвоила себе доходы от урожая 2020 года, посеянного реальным владельцем, на сумму около $25–32 млн. В то же время в отчетности всегда прибыльной компании "Агродом" впервые в истории появились убытки. Причем долг компании "странным" образом увеличился до 1,3 млрд грн. Фактически состоялась "аннексия" одной компании другой", – заявила вдова нардепа.

По ее словам, сейчас идут сразу несколько судебных процессов по поводу этого поглощения. Давиденко напомнила, что 24 мая на всеукраинском форуме "Украина 30. Земля" министр агрополитики Роман Лещенко сообщил, что СНБО готовит санкции против нарушений в сфере обращения земли.

"Считаю, что ситуация вокруг поглощения "Агродома" связанными с "Кернел" лицами и компаниями является ярким примером манипулятивного, противоправного, несправедливого захвата. Особый цинизм ситуации придает то, что все это сделала компания, которая называет себя лидером украинского агросектора, – написала она. – Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть вопрос о включении Андрея Веревского и принадлежащей ему компании "Кернел" в список лиц и бизнесов, против которых будут применены санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины в связи с их неправомерной деятельностью на рынке сельскохозяйственного производства. Все необходимые документы об этой ситуации будут представлены в СНБО".

Напоминается, что 47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года. Семье Давыденко принадлежит несколько аграрных предприятий в Черниговской области.

Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе в Киеве 23 мая.

Смерть политика расследуется как умышленное убийство.

В депутатской группе "Довіра" считают, что Давыденко не мог застрелиться, и настаивают, что это было убийство.

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Автор: Иван Бойко