Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт по делу об убийстве Шеремета

Сегодня обвинительный акт также должны вручить другому подозреваемому по делу - Андрею Антоненко.

Детскому врачу, волонтеру Юлии Кузьменко, которая является одним из фигурантов уголовного производства по убийству журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил ее адвокат Тарас Беспалый.

"Обвинительный акт сегодня вручили - в 14:30", - сказал адвокат.

По его словам, сегодня обвинительный акт также должны вручить другому подозреваемому по делу об убийстве Шеремета - ветерану АТО, музыканту Андрею Антоненко.

Как сообщал УНИАН, сегодня обвинительный акт должны были вручить и подозреваемой по этому делу военной медсестре Яне Дугарь, однако она и ее адвокаты отказались его получать из-за того, что прокурор хотел вручить документ без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, а также без оценки доказательств защиты, содержащиеся в ходатайстве о прекращении дела.

Убийство Шеремета и расследование трагедии: что известно

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Дугарь.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущей.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

11 августа Киевский апелляционный суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Автор: Антонина Доломанжи