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Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт по делу об убийстве Шеремета

16:41, 18 августа 2020
Общество
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Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт / УНИАН

Детскому врачу, волонтеру Юлии Кузьменко, которая является одним из фигурантов уголовного производства по убийству журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил ее адвокат Тарас Беспалый.

"Обвинительный акт сегодня вручили - в 14:30", - сказал адвокат.

По его словам, сегодня обвинительный акт также должны вручить другому подозреваемому по делу об убийстве Шеремета - ветерану АТО, музыканту Андрею Антоненко.

Как сообщал УНИАН, сегодня обвинительный акт должны были вручить и подозреваемой по этому делу военной медсестре Яне Дугарь, однако она и ее адвокаты отказались его получать из-за того, что прокурор хотел вручить документ без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, а также без оценки доказательств защиты, содержащиеся в ходатайстве о прекращении дела.

Убийство Шеремета и расследование трагедии: что известно

  • Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля.
  • 12 декабря 2019 в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Дугарь.
  • Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
  • Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
  • 21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущей.
  • По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.
  • Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.
  • По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".
  • Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.
  • 11 августа Киевский апелляционный суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Автор: Антонина Доломанжи

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