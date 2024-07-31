'Возможно, это была женщина': адвокат ответил, мог ли Зинченко кого-то 'покрывать' по делу Фарион

По словам защитника подозреваемого, версий может быть немало, но их надо подтверждать доказательствами.

Любая версия опосредованной причастности 18-летнего Вячеслава Зинченко к убийству языковеда Ирины Фарион имеет право на жизнь, в том числе и то, что он кого-то "покрывает". Впрочем, об этом надо спрашивать непосредственно подозреваемого.

Об этом заявил адвокат Зинченко Игорь Сулима в интервью "Украинским новостям", отвечая на вопрос, может ли быть такое, что подозреваемый покрывает кого-то, если он не непосредственный исполнитель.

"Это уже нужно спрашивать его. Все возможно. Мы можем взять любую версию и она будет иметь право на жизнь. Другой вопрос - подтвердится ли эта версия. Мы можем выдвигать версию, что это было шоу, можем выдвигать версию, что это было несколько человек. Возможно даже, что это была женщина. Все возможно", - сказал адвокат. Видео дня

Сулима отметил, что следствие остановилось, досудебное расследование продолжается только в отношении Зинченко.

"А если это не он? Что вы соберете после полугода или года? Ничего. Кого вы найдете через год? Никого. Если это сделал кто-то другой, его уже просто нет в Украине. А кто у нас сейчас может спокойно выехать из Украины? Женщина. Никто не обращал внимание на посторонних лиц, которые ходили там и попадали на камеры. Там женщина прошла, там еще кто-то и так далее. Все обратили внимание на моего подзащитного, потому что он преступник, который якобы хочет убить кого-то и одевается как клоун", - отметил он.

Адвокат считает, что дело дойдет до суда, но вопрос - с какими доказательствами. И как эти доказательства удержатся в суде.

Убийство Фарион и задержание 18-летнего подозреваемого - детали

19 июля во Львове совершили нападение на известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и через несколько часов умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве Фарион.

Также парня арестовали на 60 суток без права на залог. Он не признает себя причастным к убийству.

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